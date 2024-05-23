Англія

Тиждень тому ця новина сприймалася б, як жарт.

Головний тренер Іпсвіч Таун Кіран Маккенна дав згоду на те, щоб очолити лондонський Челсі. Про це повідомляє журналіста Нік П'юруела з Evening Standard.

За інформацією джерела, керівництву "синіх" тепер потрібно звернутися до "трактористів" та заплатити суму компенсації, яка становить п'ять мільйонів євро.

Зазначається, що 38-річний фахівець також цікавий Брайтону, який влітку залишить Роберто Де Дзербі, але північноірландець віддає перевагу варіанту з Челсі.

Кіран Маккенна очолює Іпсвіч Таун з 2021 року. За цей час йому вдалося вивести "трактористів" із англійської Ліги 1 (третій дивізіон Англії) у Прем'єр-лігу.