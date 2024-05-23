Англія

Ще один претендент на уругвайського захисника.

Центральний захисник каталонської Барселони Рональд Араухо може перейти в лондонський Челсі. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, "пенсіонери" вже контактували із футболістом та зробили йому пропозицію щодо особистого контракту.

Чинний контракт 25-річного гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею сім мільйонів євро (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

Цього сезону Рональд Араухо відіграв за Барсу 37 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі. Також на його рахунку вісім жовтих та одна червона картки.