Центральний захисник каталонської Барселони Рональд Араухо може перейти в лондонський Челсі. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, "пенсіонери" вже контактували із футболістом та зробили йому пропозицію щодо особистого контракту.

Керівництво лондонського клубу розглядає гравця збірної Уругваю, як безпосередню заміну 39-річного Тіаго Сілви, який залишає Челсі цього літа на правах вільного агента.
Чинний контракт 25-річного гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею сім мільйонів євро (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.
Цього сезону Рональд Араухо відіграв за Барсу 37 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі. Також на його рахунку вісім жовтих та одна червона картки.
Раніше повідомлялося, що Барселона не погодилася продати Араухо у Баварію за 70 млн. євро.