Мюнхенці дуже зацікавлені у трансфері уругвайця.
Араухо, Getty Images
06 січня 2024, 13:14
Мюнхенська Баварія, як і раніше, хоче підписати центрального захисника Барселони Рональда Араухо. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг
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За даними джерела, Баварія готова заплатити понад 70 млн. євро за уругвайця у зимове трансефрне вікно. Однак для Барси така сума є неприйнятною, тож переговори між клубами будуть дуже важкі. Керівництво Баварії та головний тренер команди Томас Тухель дуже хочуть підписати Араухо.
Зазначимо, що в контракті 24-річного захисника є клаусула в розмірі одного мільярда євро.
Діюча угода гравця з каталонським клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермакт оцінює його у 70 млн. євро.
Цього сезону, Рональд Араухо відіграв за Барселону 17 матчів та забив один гол.