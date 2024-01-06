Німеччина

Мюнхенці дуже зацікавлені у трансфері уругвайця.

Мюнхенська Баварія, як і раніше, хоче підписати центрального захисника Барселони Рональда Араухо. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг

За даними джерела, Баварія готова заплатити понад 70 млн. євро за уругвайця у зимове трансефрне вікно. Однак для Барси така сума є неприйнятною, тож переговори між клубами будуть дуже важкі. Керівництво Баварії та головний тренер команди Томас Тухель дуже хочуть підписати Араухо.

Зазначимо, що в контракті 24-річного захисника є клаусула в розмірі одного мільярда євро.

Діюча угода гравця з каталонським клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермакт оцінює його у 70 млн. євро.

Цього сезону, Рональд Араухо відіграв за Барселону 17 матчів та забив один гол.