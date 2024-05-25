Англія

Визначилися команди, які розіграють між собою трофей.

У фіналі Кубка Англії Манчестер Юнайтед обіграв Манчестер Сіті на Вемблі. Таким чином, "червоні дияволи" завоювали трофей.

Що стосується АПЛ, то тут переможцем став колектив Пепа Гвардіоли, про що було відомо вже відносно давно.

Таким чином, у Суперкубку Англії між собою знову зіграють Манчестер Юнайтед (переможець Кубка) і Манчестер Сіті (володар АПЛ).

Гра відбудеться попередньо на початку серпня. Точна дата стане відома пізніше.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед гратиме в Лізі Європи, Челсі — у Лізі Конференцій.