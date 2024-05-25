Англія

Стало відомо, де гратимуть дві англійські команди в Європі.

У рамках фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед здолав Манчестер Сіті і завоював трофей.

Таким чином, Манчестер Юнайтед наступного сезону гратиме в Лізі Європи.

Що стосується Челсі, то "сині" виступатимуть у Лізі конференцій.

Найбільше не пощастило Ньюкаслу. Сьома команда Англії після перемоги МЮ в Кубку Англії залишилася без єврокубків на наступний сезон.

Зазначимо, що наступного сезону за Суперкубок Англії зіграють переможець АПЛ (Манчестер Сіті) і переможець Кубка Англії (Манчестер Юнайтед).