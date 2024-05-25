У рамках фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед здолав Манчестер Сіті і завоював трофей. 

Таким чином, Манчестер Юнайтед наступного сезону гратиме в Лізі Європи. 

Що стосується Челсі, то "сині" виступатимуть у Лізі конференцій. 

Найбільше не пощастило Ньюкаслу. Сьома команда Англії після перемоги МЮ в Кубку Англії залишилася без єврокубків на наступний сезон. 

Зазначимо, що наступного сезону за Суперкубок Англії зіграють переможець АПЛ (Манчестер Сіті) і переможець Кубка Англії (Манчестер Юнайтед). 