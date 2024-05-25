Англія

475 днів без поразок.

25 травня Манчестер Юнайтед із рахунком 2:1 обіграв Манчестер Сіті і завоював Кубок Англії.

Цей результат перервав вражаючу безпрограшну серію півзахисника Манчестер Сіті Родрі. Іспанець не програвав, виходячи на поле за "містян" протягом 74 ігор або 475 днів.

Остання до сьогоднішнього дня поразка Родрі за Манчестер Сіті траплялася в лютому 2023 року.

У сезоні-2023/24 Родрі провів 50 матчів: на його рахунку 9 голів і 14 асистів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті зіграють у Суперкубку Англії.