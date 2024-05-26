Англія

У клубі підсилять дану позицію.

Брентфорд купив талановитого голкіпера Джуліана Ейстоуна — повідомляє журналіст Том Богерт.

Воротар в найближчий час має підписати угоду з клубом та домовитися про деталі контракту.

Зараз Джуліан виступає за команду університету Дьюка Блу Девілс з Північної Кароліни, раніше грав у Далласі, вихованцем якого є. Також Ейстоун не так давно дебютував у складі збірної США U-19. Головний тренер Брентфорда Томас Франк є кандидатом на посаду наставника Манчестер Юнайтед.

Минулого календарного року 18-річний гравець провів 9 матчів в усіх можливих турнірах.