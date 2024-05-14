Манчестер Юнайтед може запросити Томаса Франка.
Данський фахівець, який очолює Брентфорд, є одним із головних кандидатів на посаду головного тренера манкуніанців у разі звільнення Еріка тен Гага. 
Юнайтед ще не ухвалив рішення про майбутнє тен Гага. 
Зазначається, що манкуніанці хочуть, щоб головний тренер зосередився виключно на роботі з командою. 
Раніше повідомлялося про інтерес клубу до Томаса Тухеля, Гарета Саутгейта і Грема Поттера. 
Раніше повідомлялося, що Бруну Фернандеш готовий покинути Манчестер Юнайтед після закінчення сезону. 