Однак у клубі поки що не ухвалили остаточного рішення щодо тен Гага.
Томас Франк, Getty Images
14 травня 2024, 12:55
Манчестер Юнайтед може запросити Томаса Франка.
Данський фахівець, який очолює Брентфорд, є одним із головних кандидатів на посаду головного тренера манкуніанців у разі звільнення Еріка тен Гага.
Юнайтед ще не ухвалив рішення про майбутнє тен Гага.
Зазначається, що манкуніанці хочуть, щоб головний тренер зосередився виключно на роботі з командою.
Раніше повідомлялося про інтерес клубу до Томаса Тухеля, Гарета Саутгейта і Грема Поттера.