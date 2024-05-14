Англія

Однак у клубі поки що не ухвалили остаточного рішення щодо тен Гага.

Манчестер Юнайтед може запросити Томаса Франка.

Данський фахівець, який очолює Брентфорд, є одним із головних кандидатів на посаду головного тренера манкуніанців у разі звільнення Еріка тен Гага.

Юнайтед ще не ухвалив рішення про майбутнє тен Гага.

Зазначається, що манкуніанці хочуть, щоб головний тренер зосередився виключно на роботі з командою.

Раніше повідомлялося про інтерес клубу до Томаса Тухеля, Гарета Саутгейта і Грема Поттера.