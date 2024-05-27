Англія

Північноірландський фахівець судячи за все залишається у графстві Саффолк.

Головний тренер Іпсвіч Таун Кіран Маккенна близький до продовження угоди з "трактористами". Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, 38-річний тренер близький до підписання нового більш вигідного контракту, незважаючи на інтерес з боку Манчестер Юнайтед, Челсі та Брайтона.

Наразі сторони активно ведуть переговори і близькі до підписання угоди.

Зазначається, що Маккенна комфортно почувається в Іпсвічі та вдячний за те, що клуб довірив йому посаду головного тренера після відходу зі штабу МЮ.

Поточний контракт Маккенни з Іпсвічем діє до літа 2025 року.

Під його керівництвом клуб вийшов в АПЛ, посівши друге місце в Чемпіоншипі з 96 очками за підсумками сезону.