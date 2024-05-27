Північноірландський фахівець судячи за все залишається у графстві Саффолк.
Маккенна, getty images
27 травня 2024, 21:23
Головний тренер Іпсвіч Таун Кіран Маккенна близький до продовження угоди з "трактористами". Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, 38-річний тренер близький до підписання нового більш вигідного контракту, незважаючи на інтерес з боку Манчестер Юнайтед, Челсі та Брайтона.
Наразі сторони активно ведуть переговори і близькі до підписання угоди.
Зазначається, що Маккенна комфортно почувається в Іпсвічі та вдячний за те, що клуб довірив йому посаду головного тренера після відходу зі штабу МЮ.
Поточний контракт Маккенни з Іпсвічем діє до літа 2025 року.
Під його керівництвом клуб вийшов в АПЛ, посівши друге місце в Чемпіоншипі з 96 очками за підсумками сезону.