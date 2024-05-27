Англія

28-річний футболіст залишає Олд Траффорд.

Нападник Антоні Марсьяль повідомив, що залишає Манчестер Юнайтед. Про це 28-річний французький футболіст написав у своїх соцмережах.

"З переповненими емоціями я прощаюся з вами.

Після дев'яти неймовірних років у клубі настав час почати нову главу в кар'єрі", — звернувся Марсьяль до вболівальників "червоних дияволів".

Нагадаємо, що Марсьяль виступав за МЮ з 2015 року після переходу з Монако. У 2022-му він півроку провів в оренді в Севільї.