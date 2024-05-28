Англія

Англійський клуб хоче залишити німця ще на один сезон.

Тоттенгем визначився з майбутнім нападника Тімо Вернера, який виступав за клуб в оренді в другій половині сезону-2023/24.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, "шпори" хочуть зберегти Вернера в клубі ще на один сезон.

Лондонці зараз ведуть із РБ Лейпцигом переговори про нову оренду — до кінця червня 2025 року. Умови оренди можуть залишитися тими ж.

Загалом за Тоттенгем Тімо Вернер провів 14 матчів, у яких забив два голи і віддав три гольові паси на партнерів.

Зазначимо, що фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють 28-річного Вернера в 17 мільйонів євро.