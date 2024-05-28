Англія

"Каноніри" відкриті до пропозицій щодо ганського хавбека, контракт якого спливає влітку 2025 року.

У літнє трансферне вікно існуватимуть питання щодо майбутнього центрального півзахисника Томаса Парті, у якого спливає контракт із лондонським Арсеналом наприкінці сезону-2024/25.

Як повідомляє журналіст Чарлі Воттс, 30-річний ганський хавбек віддає перевагу тому, щоб продовжити свої виступи у складі "канонірів", незважаючи на спекуляції щодо його майбутнього.

Утім, зі інформацією джерела, Арсенал буде готовий цього літа розглянути пропозиції щодо Томаса, як це було і минулого року.

Зазначимо, що Томас Парті пропустив більшу частину сезону-2023/24 через чергову травму, зігравши за Арсенал усього 882 хвилини в 16 матчах у всіх турнірах, в яких він заробив 5 жовтих карток.

Раніше до досвідченого ганського півзахисник був інтерес із боку туринського Ювентуса та клубів Саудівської Аравії.