Англія

Північноірландський фахівець отримає серйозне підвищення зарплати після виходу в АПЛ.

Напередодні стало відомо про те, що Кіран Маккенна вирішив залишитися та продовжити контракт із Іпсвіч Таун, із яким він вийшов до англійської Прем'єр-ліги завдяки здобутому "срібло" за підсумками сезону Чемпіоншипу.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "трактористів" завершує підготовку усіх документів, необхідних для підписання з північноірландським фахівцем нової угоди, оскільки поточна спливає влітку 2025 року.

Зазначається, що Маккенна отримає серйозне підвищення заробітної плати в Іпсвічі, проте конкретні цифри не уточнюються.

Нагадаємо, що в останні кілька тижнів Кірана Маккенну пов'язували з предметним інтересом із боку Манчестер Юнайтед, лондонського Челсі та Брайтона.