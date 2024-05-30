Англія

В англійському клубі визначились із наступним тренером.

Ексфорвард збірної Нідерландів Рууд ван Ністелрой може очолити Лестер, повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

Як відомо, Лестер в новий сезон увійде без Енцо Марески, який працюватиме в Челсі. Керівництво "лисиць" розглядає кандидатуру ван Ністелроя як пріоритетну.

Нагадаємо, 47-річний Руд ван Ністелрой з липня 2022-го по травень 2023-го року очолював ПСВ з Ейндговена. За цей час "червоно-біла армія" здобула Кубок та Суперкубок Нідерландів.