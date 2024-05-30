Франція

Переговори на завершальній стадії.

Представник країни-окупанта, голкіпер Краснодара Матвій Сафонов в кроці від підписання контракту з ПСЖ, повідомляє Фабріціо Романо.

За даними джерела, ПСЖ офіційно оформить угоду з Матвієм Сафоновим. Парижани вже домовились як з Краснодаром, так і з самим футболістом.

Сафонов підпише контракт до 2029 року. Сума трансферу, з урахуванням бонусів, може скласти 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24, ПСЖ став чемпіоном країни та здобув Кубок Франції.