Англія

Після відходу Каріуса на лавці стане більше місця.

Англійський воротар Марк Гіллеспі ще влітку 2020 року погодився перейти із шотландського Мазервелла до клубу з його рідного міста — Ньюкасла, у якості вільного агента.

І хоча з тих пір на рахунку 32-річного виконавця всього три гри, один пропущений м’яч та два "сухих" поєдинки в складі "сорок", він усе одно залишається вірним клубу.

А нещодавня новина про те, що Ньюкасл завершив трудові взаємини з одним із конкурентів Гіллеспі, Лорісом Каріусом, спонукала англійця взагалі активувати опцію продовження контракту ще на один сезон.

Таким чином клуб мав можливість оголосити, що гравець виступатиме за нього до завершення кампанії-2024/25.