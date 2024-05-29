Англія

У п'ятьох футболістів закінчилися контракти із клубом АПЛ.

Ньюкасл на своєму офіційному сайті оголосив про відхід п'ятьох футболістів — воротаря Лоріса Каріуса, захисників Пола Дамметта і Келла Воттса, а також півзахисників Метта Рітчі та Джеффа Гендріка.

У всіх п'ятьох гравців закінчилися контракти і сторони вирішили їх не продовжувати. Усі п'ятеро набули статусу вільних агентів.

30-річний німець Каріус виступав за "сорок" з вересня 2022 року — на його рахунку лише одна гра цього сезону — загалом він відіграв два матчі, в яких пропустив шість м'ячів.

32-річний валлієць Даммет є вихованцем клубу і він провів за команду 213 поєдинків, у яких забив чотири м'ячі. Також він віддавався в оренду Сент-Міррену та Гейтсхеду.

24-річний англієць Воттс також є вихованцем "сорок", проте з сезону-2019/20 він постійно виступає в орендах — минулого сезону Пол представляв кольори Вігана. За основну команду Ньюкасла він так і не зіграв.

34-річний шотландець Рітчі перейшов до Ньюкаслу влітку 2016 року і відтоді відіграв 215 матчів, у яких забив 25 голів та віддав 32 асисти.

32-річний ірландець Гендрік став гравцем "сорок" влітку 2020 року і з того часу постійно виступав в орендах, остання з яких була у Шеффілді Венсдей. У складі "сорок" він відіграв 27 ігор, забив три м'ячі та віддав один асист.

За підсумками сезону Ньюкасл набрав 60 очок після 38 турів і фінішував на сьомому місці у турнірній таблиці АПЛ.