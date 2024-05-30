Англія

Ред Булл "надає крила" англійському клубу.

Австрійська компанія по виробництву енергетичних напоїв Ред Булл стане спонсором Лідса з наступного сезону. Про це повідомляє офіційний сайт "павичів".

За інформацією джерела, компанія придбала міноритарну частку акцій клубу. З сезону-2024/25 Ред Булл стане титульним спонсором Лідса. При цьому сума угоди не називається.

Зазначається, що угода не передбачає наявність представників Ред Булл у раді директорів "білих". Також не планується обговорювати зміну назви клубу або стадіону та зміну клубних кольорів.

За підсумками сезону-2023/24 Лідс посів 3-тє місце в Чемпіоншипі, набравши 90 очок, але поступився Саутгемптону у фіналі плей-оф за право виступати в АПЛ у наступному сезоні.