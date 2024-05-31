Англія

Діогу відзначив португальського фахівця.

Універсальний захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот висловився про колишнього головного тренера "манкуніанців" Жозе Моурінью. Його слова наводить FourFourTwo.

"Шкода, що в "Юнайтед" я пропрацював із Жозе Моурінью лише кілька місяців, але я завжди буду цінувати те, що він зробив.

Він справив великий вплив на мою кар'єру. Він переконав мене покинути Порту та перейти в Манчестер Юнайтед і дав мені ту впевненість, яку може дати тільки Жозе.

У нього унікальна манера спілкування — він може змусити вас відчути себе найкращим або найгіршим гравцем у світі. Я підтримую з ним зв'язок і завжди буду цінувати те, що він зробив для мене", — сказав Далот.