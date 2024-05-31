Угода з "особливим" буде розрахована на два роки.
Жозе Моурінью, Getty Images
31 травня 2024, 11:21
Колишній головний тренер Реала та Челсі Жозе Моурінью незабаром може очолити Фенербахче. Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.
За інформацією джерела, керівництво "канарійок" досягло домовленості з 61-річним португальцем про контракт на два роки.
Також зазначається, що вже сьогодні турецький клуб може офіційно оголосити про його призначення.
Минулого сезону Фенербахче очолював Ісмаїл Картал, контракт з яким закінчується цього літа. Він привів команду до другого місця у турецькій Суперлізі після Галатасарая.
Останнім клубом Моурінью була Рома, яку він залишив у січні цього року. Також він очолював Тоттенгем, МЮ, Челсі, Реал, Інтер, Порту, Лейрію та Бенфіку.