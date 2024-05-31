Туреччина

Угода з "особливим" буде розрахована на два роки.

Колишній головний тренер Реала та Челсі Жозе Моурінью незабаром може очолити Фенербахче. Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, керівництво "канарійок" досягло домовленості з 61-річним португальцем про контракт на два роки.

Також зазначається, що вже сьогодні турецький клуб може офіційно оголосити про його призначення.

Минулого сезону Фенербахче очолював Ісмаїл Картал, контракт з яким закінчується цього літа. Він привів команду до другого місця у турецькій Суперлізі після Галатасарая.

Останнім клубом Моурінью була Рома, яку він залишив у січні цього року. Також він очолював Тоттенгем, МЮ, Челсі, Реал, Інтер, Порту, Лейрію та Бенфіку.