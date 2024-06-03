Англія

Італієць виходить на новий рівень.

Лондонський Челсі очолив італійський фахівець Енцо Мареска. Про це повідомляє офіційний сайт "синіх".

Зазначається, що сторони уклали контракт до літа 2029 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Останнім місцем роботи 44-річного фахівця був Лестер. Під керівництвом Марескі "Лисиці" набрали 97 пунктів та посіли перше місце в Чемпіоншипі, повернувшись в англійську Прем'єр-лігу через рік після свого вильоту.

Нагадаємо, раніше Челсі оголосив про розірвання контракту з Маурісіо Почеттіно за обопільною згодою сторін. За підсумками минулого сезону АПЛ "пенсіонери" набрали 63 пункти та посіли шосте місце.