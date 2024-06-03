Манчестер Сіті може купити Майка Меньяна на заміну Едерсону, якщо він залишить клуб — повідомляє ресурс Football365 Com. 

Наразі конкретних розмов між командами щодо переходу не було. 

Воротар Манчестер Сіті може перейти влітку до Ан-Насру, Аль-Іттіхаду або іншого чемпіонату. Мілан також розглядає трансфер Діогу Кошти в якості можливої заміни французькому голкіперу. Зараз Едерсон ще не вирішив питання стосовно подальших виступів. 

Цього сезону 30-річний гравець провів 43 матчів в усіх можливих турнірах. 