28-річний футболіст продовжить кар'єру на Емірейтс.
ДАВІД РАЯ, GETTY IMAGES
03 червня 2024, 18:59
Арсенал має намір викупити Давіда Раю.
Лондонський клуб найближчим часом активує опцію викупу голкіпера за 27 мільйонів фунтів.
Минулий сезон іспанський воротар провів в Арсеналі, який орендував його у Брентфорда з правом викупу.
Зазначимо, що Давід Рая зіграв 32 матчі в сезоні АПЛ, з яких 16 провів на нуль.
Раніше повідомлялося, що Арсенал попрощався одразу з 22 футболістами чоловічої та жіночої команд.