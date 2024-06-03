Англія

28-річний футболіст продовжить кар'єру на Емірейтс.

Арсенал має намір викупити Давіда Раю.

Лондонський клуб найближчим часом активує опцію викупу голкіпера за 27 мільйонів фунтів.

Минулий сезон іспанський воротар провів в Арсеналі, який орендував його у Брентфорда з правом викупу.

Зазначимо, що Давід Рая зіграв 32 матчі в сезоні АПЛ, з яких 16 провів на нуль.

Раніше повідомлялося, що Арсенал попрощався одразу з 22 футболістами чоловічої та жіночої команд.