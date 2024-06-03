Англія

Очікується, що іспанський голкіпер залишиться на Стемфорд Брідж.

Напередодні офіційно стало відомо про призначення Енцо Марески, який раніше очолював Лестер Сіті, на посаду головного тренера першої команди лондонського Челсі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, призначення італійського фахівця має піти на користь голкіперу "пенсіонерів" Роберту Санчесу, який дуже сильно подобається новому керманичу "пенсіонерів".

Зазначається, що Мареска із нетерпінням чекає на початок роботи з іспанським воротарем, оскільки вважає, що він готовий до початку нового етапу в своїй кар'єрі.

В Челсі очікують, що Роберт Санчес залишиться в лондонському клубі за підсумками літнього трансферного вікна.