Англія

Незабаром "орли" офіційно оголосять про підписання японського хавбека.

Атакуючий півзахисник римського Лаціо Дайчі Камада у це літнє трансферне вікно залишить італійську Серію А та продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Як і повідомлялося раніше журналістом Фабріціо Романо, 27-річний японець знову возз'єднається з тренером Олівером Гласнером, із яким він працював у франкфуртському Айнтрахті, проте тепер — у лондонському Крістал Пелес.

Камада залишить Лаціо на правах вільного агента, оскільки його контракт був розрахований до літа цього року, і він повністю домовився з "орлами" щодо контракту на два наступні роки.

Тепер японський гравець просто очікує медичного обстеження перед офіційним оголошенням про свій перехід.

Нагадаємо, що Дайчі Камада приєднався до Лаціо минулого літа на правах вільного агента, і з того моменту він провів за римлян 38 матчів, забив 2 голи та віддав 2 асисти.