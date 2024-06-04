Англія

Аргентина буде без свого виконавця.

Півзахисник Челсі Енцо Фернандес не допоможе збірній Аргентини на Олімпіаді в Парижі. Про це повідомляє журналіст Гастон Едула.

Енцо Фернандес: Коли я прийшов у Челсі, у клубі був безлад

Згідно з інформацією джерела, керівництво Челсі не відпустило Фернандеса.

Аргентинець кілька разів звертався до клубу з проханням дозволити йому зіграти за олімпійську збірну, але отримав відмову.

У минулому сезоні Енцо Фернандес взяв участь у 40 матчах, забив 7 голів і віддав 3 результативні передачі.