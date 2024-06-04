Аргентина буде без свого виконавця.
ЕНЦО ФЕРНАНДЕС, GETTY IMAGES
04 червня 2024, 13:29
Півзахисник Челсі Енцо Фернандес не допоможе збірній Аргентини на Олімпіаді в Парижі. Про це повідомляє журналіст Гастон Едула.
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Згідно з інформацією джерела, керівництво Челсі не відпустило Фернандеса.
Аргентинець кілька разів звертався до клубу з проханням дозволити йому зіграти за олімпійську збірну, але отримав відмову.
У минулому сезоні Енцо Фернандес взяв участь у 40 матчах, забив 7 голів і віддав 3 результативні передачі.