Англія

У клубі шукають нового наставника.

Лестер може призначити Карлоса Корберана головним тренером — повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

Наставник знаходиться високо у списку теоретичних кандидатів на дану посаду. Представники команди вже розмовляли з Карлосом стосовно деталей контракту.

Зараз Корберан очолює Вест Бромвіч. Його також розглядає Бернлі, але тренер хоче доєднатися саме до Лестера.

У Чемпіоншипі даний колектив виграв турнір і вийшов у АПЛ.