У клубі шукають нового наставника.
Карлос Корберан, Getty Images
04 червня 2024, 19:56
Лестер може призначити Карлоса Корберана головним тренером — повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.
Наставник знаходиться високо у списку теоретичних кандидатів на дану посаду. Представники команди вже розмовляли з Карлосом стосовно деталей контракту.
Зараз Корберан очолює Вест Бромвіч. Його також розглядає Бернлі, але тренер хоче доєднатися саме до Лестера.
У Чемпіоншипі даний колектив виграв турнір і вийшов у АПЛ.