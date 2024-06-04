Лестер може призначити Карлоса Корберана головним тренером — повідомляє журналіст Саша Тавольєрі. 

Наставник знаходиться високо у списку теоретичних кандидатів на дану посаду. Представники команди вже розмовляли з Карлосом стосовно деталей контракту. 

Зараз Корберан очолює Вест Бромвіч. Його також розглядає Бернлі, але тренер хоче доєднатися саме до Лестера. 

У Чемпіоншипі даний колектив виграв турнір і вийшов у АПЛ. 