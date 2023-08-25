Англія

23-річний турок продовжить кар'єру в Чемпіоншипі.

Півзахисник Галатасарая Юнус Акгюн незабаром стане гравцем Лестера. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про річну оренду 23-річного турка.

Також "лисиці" матимуть право викупу футболіста. Якщо Акгюн проведе 25 матчів, то Лестер буде зобов'язаний викупити його за 10 мільйонів євро.

Нинішнього сезону Акгюн провів п'ять поєдинків, у яких віддав одну гольову передачу.