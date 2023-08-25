23-річний турок продовжить кар'єру в Чемпіоншипі.
Юнус Акгюн, Getty Images
25 серпня 2023, 13:10
Півзахисник Галатасарая Юнус Акгюн незабаром стане гравцем Лестера. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про річну оренду 23-річного турка.
Також "лисиці" матимуть право викупу футболіста. Якщо Акгюн проведе 25 матчів, то Лестер буде зобов'язаний викупити його за 10 мільйонів євро.
Нинішнього сезону Акгюн провів п'ять поєдинків, у яких віддав одну гольову передачу.