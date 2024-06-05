Англія

Коментар від півзахисника стосовно переходу у Ліверпуль.

Коді Гакпо висловив думку стосовно того, куди він міг би перейти у 2022 році.

"Якби я забив один гол, я б пішов у Саутгемптон, якщо два рази, я б пішов у Лідс, у разі хет-трику я б залишився в ПСВ. Тепер це було в руках Бога", — цитує Коді ресурс ESPN.

До складу Ліверпуля Гакпо доєднався після ЧС-2022. Разом з клубом півзахисник виграв Кубок Ліги.

Цього сезону 25-річний гравець провів 53 матчі в усіх можливих турнірах, забив 16 голів і віддав 6 асистів.