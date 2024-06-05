Англія

Про відхід виконавців основного складу було відомо заздалегідь.

Ліверпуль у минулому сезоні англійської Прем’єр-ліги посів третє місце й наступного футбольного року виступатиме в Лізі чемпіонів УЄФА.

Тим часом "червоні" поступово починають працювати під орудою Арне Слота та готувати команду до нового сезону.

Разом із тим, клуб оголосив про розставання із 32-річним центральним захисником Жоелем Матіпом та 33-річним іспанським півзахисником Тіаго Алькантарою, які ще за ходом кампанії сповістили про те, що залишать Ліверпуль після завершення дії чинних контрактів цього літа.

Також Ліверпуль оголосив про завершення взаємин із 24-річним вихованцем академії Адамом Льюїсом, які останні два сезони грав у оренді в Ньюпорт Каунті.

20-річний німецький форвард Мелкаму Фрауендорф також збирається залишити команду після двох матчів на "дорослому" рівні за чотири роки перебування в розташуванні "червоних".

20-річний нападник Матеуш Мусяловські, який вийшов на заміну в грі проти празької Спарти в Лізі Європи, так само шукатиме собі нову команду.

Натан Гіблін, Френсіс Гійма, Люк Г’юїтсон, Найл Осборн та Коді Пеннінгтон залишать Ліверпуль ще на рівні академії.

У той самий час клуб запропонував новий контракт резервному воротарю Адріану, а також голкіперам із академії Джейкобу Пойтерсу та Рісу Трумену.