Англія

Українець потрібен "синім" для повноцінної передсезонної підготовки з новим керманичем колективу.

Лівий вінгер Челсі Михайло Мудрик може не зіграти за збірну України U-23 на футбольному турнірі літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі, передає видання Daily Mail.

Лондонський клуб заборонив 23-річному українцю брати участь в Олімпіаді цього літа, тому що не хоче, щоб він пропустив важливу передсезонну підготовку під керівництвом нового головного тренера Енцо Марески. У Челсі також не бажають ризикувати здоров'ям Мудрика, оскільки вже завершена клубна кампанія "синіх" була доволі травматичною для гравців колективу тоді ще Маурісіо Почеттіно.

Нагадаємо, що Мудрик братиме участь в Євро-2024 в Німеччині. Чемпіонат Європи проходитиме з 14 червня до 14 липня, тоді як футбольний турнір Олімпійських ігор-2024 у Парижі стартує 24 липня та має завершитися 10 серпня.

Раніше повідомлялося, що лондонці не відпустили на Олімпіаду в Парижі ще одного свого виконавця.