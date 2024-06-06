Англія

Хавбек може продовжити кар'єру в іншому клубі.

Тоттенгем і Атлетіко включилися в боротьбу за підписання півзахисника Челсі Коннора Галлагера.

За інформацією Daily Mail, "шпори" розраховують скористатися непростим становищем Челсі, яке зазнає складнощів із дотриманням правил прибутковості та стійкості PSR.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла провела попередні переговори з Челсі щодо Галлагера.

Контракт Галлагера з Челсі закінчується влітку 2025 року. У минулому сезоні англієць провів 50 матчів за лондонців у всіх турнірах, забив 7 голів і віддав 9 результативних передач.

Зазначимо, що портал Transfermarkt оцінює вартість півзахисника в 50 млн євро.