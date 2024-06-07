Англія

Наступного тижня 18-річний пройде медогляд у таборі "молотобійців".

Молодий правий вінгер Палмейраса Луїс Гільєрме продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, лондонський Вест Гем повністю домовився про підписання 18-річного бразильця, який вже наступного тижня має пройти медогляд у Лондоні.

Зазначається, що Вест Гем заплатить Палмейрасу гарантовані 23 мільйони євро, а ще 7 мільйонів передбачено в якості бонусів. Окрім цього, бразильський клуб залишив за собою право ще 20% від наступного продажу Гільєрме.

За першу команду Палмейраса юний Луїс Гільєрме провів 45 матчів, в яких він забив 1 гол та віддав 1 асист.