17-річний футболіст може продовжити кар'єру на Стемфорд Брідж.
Педро Ліма, Getty Images
08 червня 2024, 19:28
Челсі та Реал борються за "нового Кафу".
AS стверджує, що "сині" останніми днями активізували роботу над придбанням правого захисника Спорт Ресіфі Педро Ліми. За 17-річним футболістом також стежить Реал.
Лондонці наразі лідирують, проте в тому разі, якщо вони не доб'ються прогресу в переговорах, мадридці можуть спробувати перехопити гравця збірної Бразилії U-20.
Стверджується, що Ліма оцінюється в 6-7 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Мілан зацікавлений у трансфері Брої.