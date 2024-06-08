Челсі та Реал борються за "нового Кафу".

AS стверджує, що "сині" останніми днями активізували роботу над придбанням правого захисника Спорт Ресіфі Педро Ліми. За 17-річним футболістом також стежить Реал.

Лондонці наразі лідирують, проте в тому разі, якщо вони не доб'ються прогресу в переговорах, мадридці можуть спробувати перехопити гравця збірної Бразилії U-20.

Стверджується, що Ліма оцінюється в 6-7 млн євро. 

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