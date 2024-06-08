Англія

17-річний футболіст може продовжити кар'єру на Стемфорд Брідж.

Челсі та Реал борються за "нового Кафу".

AS стверджує, що "сині" останніми днями активізували роботу над придбанням правого захисника Спорт Ресіфі Педро Ліми. За 17-річним футболістом також стежить Реал.

Лондонці наразі лідирують, проте в тому разі, якщо вони не доб'ються прогресу в переговорах, мадридці можуть спробувати перехопити гравця збірної Бразилії U-20.

Стверджується, що Ліма оцінюється в 6-7 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Мілан зацікавлений у трансфері Брої.