Італія

Гравець Челсі відповідає італійському клубу взаємністю.

Вихованець академії лондонського Челсі албанський нападник Армандо Броя другу частину клубного сезону проводив у оренді в складі Фулгема.

За цей час 22-річний виконавець провів вісім матчів та віддав один гольовий пас, довівши свої показники за минулу кампанію до 27 ігор (776 хвилин), двох голів та одного асисту загалом.

Однак цього на поточному етапі кар’єри гравця помітно не вистачає для стабільного розвитку.

Саме тому Броя вирішив залишити "синіх" після повернення з оренди в складі "дачників".

Претенденти не змусили на себе довго чекати — на форварда вийшли представники італійського Мілана й, як повідомляють тамтешні ЗМІ, поміж сторонами вже відбувся перший раунд перемовин.

Армандо відповів згодою на пропозицію трансферу, тож тепер справа за домовленістю поміж клубами.

Контракт албанця діє до 2028 року, а його трансферну вартість оцінюють у 22 млн євро.