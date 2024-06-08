Француз продовжить кар'єру на Стемфорд Брідж.
КРІСТОФЕР НКУНКУ, GETTY IMAGES
08 червня 2024, 21:59
Крістофер Нкунку залишиться в Челсі на наступний сезон.
Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що, незважаючи на чутки, які з'являються в Німеччині, про можливий перехід форварда в іншу команду, "сині" налаштовані зберегти француза.
Сам футболіст теж не збирається залишати Лондон. Він розуміє, що в першому сезоні йому не пощастило з травмами, і хоче проявити себе.
Зазначимо, що Нкунку провів 11 матчів в АПЛ-2023/24 і забив 3 голи.