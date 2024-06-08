Англія

Француз продовжить кар'єру на Стемфорд Брідж.

Крістофер Нкунку залишиться в Челсі на наступний сезон.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що, незважаючи на чутки, які з'являються в Німеччині, про можливий перехід форварда в іншу команду, "сині" налаштовані зберегти француза.

Сам футболіст теж не збирається залишати Лондон. Він розуміє, що в першому сезоні йому не пощастило з травмами, і хоче проявити себе.

Зазначимо, що Нкунку провів 11 матчів в АПЛ-2023/24 і забив 3 голи.