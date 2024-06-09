Англія

Іспанський фахівець наразі знаходиться без роботи.

Колишній головний тренер каталонської Барселони Хаві в майбутньому хоче очолити один із клубів англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, 44-річний фахівець вважає, що чемпіонат Англії є лігою, де він зміг би знайти цікавий для себе проєкт. Тим не менш, у наступному сезоні іспанець не планує повертатися до тренерської діяльності.

Нагадаємо, наприкінці травня, Хаві Ернандеса було звільнено з посади головного тренера Барселони.