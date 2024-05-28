Іспанія

Іспанський фахівець не вимагатиме від клубу 12 мільйонів євро.

Головний тренер Барселони Хаві відмовиться від компенсації за дострокове звільнення з каталонського клубу. Про це повідомляє AS.

Сьогодні, 28 травня, керівництво "блаугранас" зустрінеться з 44-річним іспанцем, щоб остаточно розірвати угоду.

За інформацією джерела, Хаві не має наміру вимагати від клубу компенсацію за дострокове розірвання контракту, а це приблизно сума у розмірі 12 мільйонів євро.

Проте наголошується, що Хаві хоче, щоб Барселона виплатила компенсацію його помічникам, яка становить близько 3 мільйонів євро.

Очікується, що в середу, 29 травня, Барселона офіційно оголосить про призначення нового головного тренера, яким стане Ганс-Дітер Флік.