Англія

Іспанець свого часу яскраво запалював на Емірейтс.

39-річний півзахисник іспанського Реал Ов'єдо Санті Касорла висловився про можливе повернення в лондонський Арсенал. Цитує колишнього гравця "канонірів" Sky Sports.

"Я дуже прив'язаний до Арсеналу. Я провів там шість чудових років і знаю, як сильно всі люди люблять мене там.

Звичайно, мені пощастило ділити роздягальню з Мікелем Артетою, а тепер він став головним тренером. У нас були розмови на тему мого повернення, але зараз я зосереджений на своєму нинішньому клубі, Ов'єдо, та хочу продовжувати отримувати задоволення від футболу, як гравець.

Після ми подивимося, що чекає на мене в майбутньому. Зрозуміло, що Арсенал — це клуб, який завжди залишав двері відкритими для мого повернення. Але зараз у мене і так багато турбот: плей-оф та спроба насолодитися останніми днями своєї ігрової кар'єри", — сказав Касорла.

У складі лондонського Арсеналу Санті Касорла виступав протягом шести сезонів з 2012 по 2018 роки. За цей час іспанець відіграв у футболці "канонірів" 180 матчів, забив 29 голів та віддав 44 результативні передачі.