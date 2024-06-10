Евертон веде переговори з Челсі щодо трансферу нападника Армандо Брої, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Обговорюється сума близько 30 млн фунтів. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість 22-річного гравця збірної Албанії в 22 млн євро.

Другу половину сезону-2023/24 Броя провів в оренді у Фулгемі. 

Загалом у минулій кампанії провів 27 матчів на клубному рівні, забив 2 голи і віддав 1 гольову передачу. 