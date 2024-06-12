Узимку лондонці вже отримали відмову в трансфері.
Джон Дуран, Getty Images
12 червня 2024, 09:42
Лондонський Челсі останніми роками добре відомий широкому загалу завдяки своїм неоднозначним трансферам, у переліку яких скоро може відбутись чергове поповнення.
А інакше пояснити шалену зацікавленість "синіх" у придбанні колумбійського центрального нападника бірмінгемської Астон Вілли Джона Дурана просто неможливо.
Щодо 20-річного виконавця лондонці вже звертались до "левів" узимку цього року, але тоді отримали відмову у придбанні футболіста.
Цього ж разу "пенсіонери" зайшли з іншого боку й установили контакт спочатку з гравцем та його представниками, отримавши принципову згоду на перехід.
Проте без перемовин із Віллою все одно не обійтись, бо контракт колумбійця завершується лише в 2028 році, тоді як його трансфер оцінили в 20 млн євро.
Дуран у цьому сезоні провів 37 матчів (1103 хвилин), забивши вісім голів.