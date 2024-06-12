Англія

Усі деталі трансферів узгоджені.

Літня трансферна кампанії 2024 року вже перебуває у самому розпалі, тож клуби намагаються не гаяти дорогоцінний час і здійснювати підписання ще до початку двох великих міжнародних змагань — чемпіонату Європи та Копа Америка, які стартують уже найближчим часом.

Ось і одразу два англійські колективи, Вулвергемптон та лондонський Вест Гем, відзначили ранок середи, 12 червня, узгодженням останніх домовленостей щодо трансферів флангового захисника португальської Браги Родрігу Мартінша Гомиша та флангового нападника бразильського Палмейраса Луїса Гільєрме Ліри дос Сантоса, або просто — Луїса Гільєрме, відповідно.

"Вовки" підпишуть 20-річного виконавця на умовах п’ятирічного контракту й заплатять за це 15 млн євро.

"Молотобійці" натомість витратять на придбання також 20-річного бразильця аж 23 млн євро + 7 млн євро бонусів, а також гарантуватимуть його колишньому клубу 20% від наступного продажу.

Родрігу Гомиш цей сезон провів у оренді в Ешторілі й забив дев’ять голів та віддав вісім гольових передач у 36 матчах, тоді як Луїс Гільєрме за 18 ігор поточного сезону бразильського футболу відзначився одним голом і одним гольовим пасом у 18 матчах.

У обох випадках футболістів очікують на медичному обстежені, після чого контракти будуть підписані.