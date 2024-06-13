Англія

Півзахисник прокоментував виступи на турнірі.

Півзахисник збірної Англії Конор Галлагер висловив думку стосовно гри збірної Англії на чемпіонаті Європи.

"Повна зосередженість на Євро", — цитує півзахисника інсайдер Фабріціо Романо.

"Я не можу бути щасливішим з позиції, в якій я перебуваю. Було сумно бачити, що Маурісіо Почеттіно йде. Він так багато зробив для мене, але я дуже радий, що новий тренер прийшов і почав працювати з ним".

Трансфером Конора цікавляться Тоттенгем та Атлетіко.

Цього сезону 24-річний гравець провів 50 матчів в усіх можливих турнірах, забив 7 голів і віддав 9 асистів.