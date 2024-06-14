Англія

Захисник хоче змінити нинішню команду.

Аарон Ван-Біссака все ще розглядає варіант з тим, щоб залишити Манчестер Юнайтед влітку — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Трансфер може відбутися у разі хорошої пропозиції, але не виключено, що захисник залишиться і допрацює свій контракт ще на один рік.

Наразі Аароном цікавиться декілька команд, в тому числі Інтер.

Цього сезону 26-річний гравець провів 30 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 3 асисти.