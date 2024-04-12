Футболіст може переїхати із Манчестера в Мілан.
ААРОН ВАН-БІССАКА, GETTY IMAGES
12 квітня 2024, 15:56
Інтер спробує підписати захисника Манчестер Юнайтед Аарона Ван-Біссаку, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, лідер чемпіонату Італії розмірковує над таким кроком в разі відходу Дензела Дюмфріса. Керівництву міланців подобається швидкість англійського футболіста та гра в захисті.
Контракт Ван-Біссака з МЮ розрахований до літа 2025 року.
Цього сезону він відзначився трьома результативними передачами у 21 іграх манкуніанців у всіх турнірах.