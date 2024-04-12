Італія

Футболіст може переїхати із Манчестера в Мілан.

Інтер спробує підписати захисника Манчестер Юнайтед Аарона Ван-Біссаку, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, лідер чемпіонату Італії розмірковує над таким кроком в разі відходу Дензела Дюмфріса. Керівництву міланців подобається швидкість англійського футболіста та гра в захисті.

Контракт Ван-Біссака з МЮ розрахований до літа 2025 року.

Цього сезону він відзначився трьома результативними передачами у 21 іграх манкуніанців у всіх турнірах.