Англія

Гравець прагне отримувати більше ігрової практики.

Англійський нападник Ріс Нельсон отримував футбольні знання в академії лондонського Арсеналу, проте його шлях у "дорослій" команді наразі важко назвати успішним.

За "канонірів" 24-річний виконавець уже відіграв 89 матчів, забивши вісім м’ячів та віддавши дев’ять гольових передач, проте в якості основного форварда ніколи не розглядався.

Між тим, у футболіста ще три роки до завершення чинного контракту й він розуміє, що із 731 хвилинами за 24 матчів в сезоні (1+3) далеко кар’єра не зайде.

Саме тому преса отримала інформацію про те, що Нельсон попросив клуб розглянути варіанти з потенційним трансфером уже цього літа та відпустити його до іншого колективу.

Очікувана вартість англійця складає 15 млн євро.