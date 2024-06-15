Англія

Про це оголосив лондонський клуб.

Англійський нападник Кевін Джозеф Кемпбелл свого часу був вихованцем академії лондонського Арсеналу й ще впродовж сімох років після початку виступів на "дорослому" рівні був дотичним до системи "канонірів".

Після цього, у 1994 році розпочалась велика мандрівка футболіста складами Лестера, Ноттінгем Форест, турецького Трабзонспору, Евертона, Вест Бромвіча, і зрештою у Кардіффі в 2007 році тривала кар’єра гравця добігла свого завершення.

Під час виступів за Арсенал Кембелл виграв Кубок Англії-1993, Кубок англійської ліги-1993, Кубок володарів кубків УЄФА-1993/94 та Суперкубок Англі-1992.

Після завершення професійної кар’єри Кевін працював експертом на телебаченні, однак два тижні тому опинився у лікарні через "серйозну хворобу".

"Ми приголомшені, дізнавшись, що наш колишній нападаючий Кевін Кемпбелл помер після нетривалої хвороби.

Кевіна обожнювали всі в клубі. Усі ми думаємо про його друзів і родину в цей важкий час.

Спочивай з миром, Кевіне", — ідеться в офіційному повідомленні Арсеналу.

Колишньому нападнику було 54 роки.

За "канонірів" Кембелл провів 210 матчів, забивши 55 голів та віддавши 20 гольових передач, у Евертоні він відіграв 160 ігор (50 + 8), у Ноттінгем Форест — 85 протистоянь (31 + 5), у Вест Бромвічі — 49 зустрічей (6 + 1), у Кардіффі — 20 поєдинків, у Трабзонспорі — 18 ігор (5 + 5), у Лестері — одну гру (1 гол).