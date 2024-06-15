Екскерманич Санкт-Паулі став наступником Роберто Де Дзербі на чолі "чайок".
Фабіан Гюрцелер, фото Брайтон
15 червня 2024, 19:24
Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Фабіана Гюрцелера на посаду головного тренера.
Контракт із 31-річним німцем розраховано до кінця червня 2027 року. Спеціаліст почне керувати "чайками" після оброблення свого дозволу на роботу.
Раніше Гюрцелер очолював Санкт-Паулі, якому допоміг повернутися до Бундесліги. До команди він приєднався в грудні 2022 року, провівши з нею 55 матчів.
Нагадаємо, що екскерманич Брайтона Роберто Де Дзербі близький до призначення головним тренером Марселя.