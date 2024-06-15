Англія

Екскерманич Санкт-Паулі став наступником Роберто Де Дзербі на чолі "чайок".

Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Фабіана Гюрцелера на посаду головного тренера.

Контракт із 31-річним німцем розраховано до кінця червня 2027 року. Спеціаліст почне керувати "чайками" після оброблення свого дозволу на роботу.

Раніше Гюрцелер очолював Санкт-Паулі, якому допоміг повернутися до Бундесліги. До команди він приєднався в грудні 2022 року, провівши з нею 55 матчів.

Нагадаємо, що екскерманич Брайтона Роберто Де Дзербі близький до призначення головним тренером Марселя.