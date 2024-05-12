Німеччина

Клуб із Гамбурга гарантував собі підвищення за тур до кінця кампанії.

У рамках 33 туру німецької 2. Бундесліги-2023/24 Санкт-Паулі розібрався з Оснабрюком (3:1).

Ця звитяга гарантувала колективу Фабіана Гюрцелера повернення до еліти. Востаннє Санкт-Паулі виступав у Бундеслізі у сезоні-2010/11. Тоді клуб із Гамбурга посів останню, 18-ту сходинку турнірної таблиці, після чого протягом 13 кампаній поспіль перебував у другому дивізіоні Німеччини.

Зазначимо, що вчора, 11 травня, підвищення собі гарантував Гольштайн. У плей-оф за вихід до Бундесліги проти її 16-ї команди гратиме Фортуна.

В останньому, 34 турі 2. Бундесліги, що відбудеться у неділю, 19 травня, Гольштайн гостюватиме у Ганновера, а Санкт-Паулі — у Веєна.