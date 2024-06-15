Франція

Італієць близький до Марселю.

Головний тренер англійського Брайтона Роберто Де Дзербі близький до того, щоб стати новим керманичем Олімпік Марсель. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "Олімпійці" практично погодили суму компенсації, яку заплатить "чайкам" за перехід італійського фахівця, — вона становитиме шість мільйонів євро.

Зазначається, що із самим Де Дзербі має бути підписана трирічна угода. Призначення італійця на посаду головного тренера Марселя повинно відбутися найближчим часом.

Минулого сезону Брайтон під керівництвом Де Дзербі посів 11-е місце в АПЛ.